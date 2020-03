Borderlands 3 arriva oggi su Steam ed è scontato del 50% al lancio

Uscito lo scorso mese di settembre, Borderlands 3 era disponibile fino ad oggi su PC solamente tramite Epic Games Store, l'accordo di esclusiva temporale firmato da Epic e 2K Games è però scaduto e il gioco Gearbox arriva ora anche su Steam.

Per festeggiare il lancio sulla piattaforma Valve, Borderlands 3 è in offerta fino al 20 marzo, scontato del 50%, offerta valida per tutte le edizioni del gioco. La Standard Edition costa quindi 29.99 euro anzichè 59.99 euro, la Digital Deluxe Edition viene venduta a 39.99 euro invece di 79.99 euro mentre la Super Deluxe Edition può essere acquistata a 49.99 euro anzichè 99,99 euro.

Quest'ultima è forse l'edizione che vi consigliamo maggiormente di acquistare in quanto include oltre al gioco anche il Season Pass con quattro DLC (tra cui Moxxi alla conquista dell'Handsome Jackpot, già disponibile per il download) e vari contenuti bonus: Skin arma, ciondolo e MOD granate Stallone da culo

Pacchetto Retrò, Pacchetto Neon, Pacchetto Gearbox, Pacchetto Armi Giocattolo e MOD equipaggiabili aumento XP e bottino.

Su Everyeye.it trovate la guida per abilitare il Cross Play di Borderlands 3 su PC tra le versioni Steam ed Epic Games Store, ricordiamo che questo mese il gioco si aggiornerà con l'espansione Guns, Love & Tentacles, disponibile dal 26 marzo su tutte le piattaforme.