Borderlands 3: gli hotfix saranno più rari, risolto un bug del primo Raid

Il sito ufficiale di Borderlands 3 ha annunciato l'arrivo di un nuovo hotfix, il quale risolve un fastidioso bug legato allo spawn dei nemici nel primo Raid, Strage alla Breccia del Guardiano.

L'hotfix sarà disponibile a partire da questa sera alle ore 22:00 italiane e, al solito, non richiede alcuna installazione ma il semplice avvio del gioco con una connessione ad internet attiva. L'unica novità di questo hotfix consiste nel fix al bug che comportava uno spawn infinito di mob nel corso di specifiche fasi della missione Strage alla Breccia del Guardiano. Cogliendo l'occasione, Gearbox Software ha specificato che d'ora in poi questo genere di aggiornamenti verrà pubblicato meno frequentemente, sebbene il team di sviluppo sia sempre pronto alle situazioni d'emergenza che richiederanno l'arrivo di un fix in tempi brevi.



Vi ricordiamo che l'ultimo DLC di Borderlands 3, Psycho Krieg e il Fantastico Sconquasso, è da poco disponibile per tutti i possessori del season pass del looter shooter e che, proprio in questo periodo, alcuni insider hanno diffuso una voce secondo la quale Borderlands 3 approderà presto su Switch.

Sapevate che Borderlands 3 girerà a 4K e 60fps su Xbox Series X e PS5 grazie ad un update gratis?