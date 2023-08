Borderlands 3 arriva su Switch, Borderlands Collection: Pandora's Box disponibile ora

2K e Gearbox hanno annunciato l'arrivo di Borderlands 3 Ultimate Edition su Nintendo Switch. Già disponibile da alcuni anni su PC e console PlayStation e Xbox, il looter shooter si appresta finalmente a sbarcare sulla piattaforma ibrida della grande N.

Borderlands 3 Ultimate Edition è descritta come la quintessenza dell'esperienza offerta da Borderlands 3: all'interno del pacchetto troverete, oltre al gioco base, tutti e sei i contenuti aggiuntivi e la raccolta completa di elementi cosmetici.

2K ha inoltre confermato l'uscita immediata di Borderlands Collection: Pandora's Box, di cui abbiamo già sentito parlare nei mesi precedenti. Si tratta di una raccolta che include i seguenti sei titoli e tutti i relativi contenuti aggiuntivi: Borderlands, Borderlands 2, Borderlands: The Pre-Sequel, Tales from the Borderlands, Borderlands 3 e New Tales from the Borderlands. Il pacchetto sarà lanciato il 1° settembre e per un periodo limitato sarà disponibile al prezzo scontato di 59,99 euro (il prezzo di listino è pari a 149,99 euro). Inoltre, sarà completare la propria collezione dei giochi della serie a un prezzo speciale in base ai titoli che già possedete, ma le condizioni variano in base alla vostra piattaforma di riferimento.

Se disponete già di una copia digitale di qualsiasi gioco incluso in Borderlands Collection: Pandora's Box su Xbox Series X|S o Xbox One e desiderate completare la raccolta, Microsoft Store vi dà automaticamente diritto a un prezzo speciale di 30 euro su questo pacchetto. Se possedete una copia digitale di un qualsiasi gioco incluso in Pandora's Box su Steam, pagherete solo per i contenuti che non possedete già. Se avete già una copia digitale o fisica di Borderlands: Game of the Year Edition o Borderlands: The Handsome Collection per PlayStation 4, o una copia digitale o fisica di Borderlands 3 su PlayStation 5 o PlayStation 4, potete accedere a un'offerta speciale di upgrade di 30 euro per Borderlands Collection: Pandora's Box.