Borderlands 3: arrivano altre 3 Chiavi d'Oro gratis, ecco il nuovo codice SHiFT

Nel corso delle ultime ore Gearbox Software ha deciso di fare ancora un altro regalo a tutti i possessori di Borderlands 3 pubblicando un nuovo codice SHiFT che, una volta riscattato, aggiungerà al vostro account ben tre Chiavi d'Oro.

Esattamente come per tutti gli altri codici SHiFT che vi abbiamo riportato, dovrete riscattare questa nuova serie di numeri e lettere sul sito ufficiale, ricordandovi prima di associare correttamente all'account SHiFT tutti i vostri profili delle piattaforme sulle quali giocate (PlayStation 4, Xbox One, Steam, Epic Games Store e Google Stadia). Nel caso in cui foste in possesso del gioco su più piattaforme, sappiate che è possibile riscattare più volte lo stesso codice, così da aggiungere le chiavi a ciascuno dei vostri account.

Ecco di seguito il codice SHiFT:

5JWBT-FT9ZZ-FBC95-935JT-RTFRR

Anche questa volta dovrete inoltre aggiungere manualmente le chiavi al vostro inventario visitando il menu social del gioco, recandovi nella sezione relativa alla posta e raggiungendo l'ultima voce del lungo elenco.

Vi ricordiamo che sono attualmente attive sia la promozione Twitch Prime per ottenere Chiavi d'Oro e DLC gratis in Borderlands 3 che un altro codice SHiFT privo di data di scadenza. anch'esso utile a sbloccare tre Chiavi d'Oro nel gioco.