Borderlands 3: arrivano il nuovo hotfix e l'evento Strage di Capodanno

A poche ore dal debutto della prima espansione di Borderlands 3 intitolata Moxxi alla conquista dell'Handsome Jackpot, Gearbox si prepara a pubblicare un nuovo hotfix che punta a correggere alcune problematiche riscontrate dagli utenti e ad introdurre l'evento Strage di Capodanno.

L'evento in questione inizierà il prossimo martedì 31 dicembre 2019 e terminerà lunedì 16 gennaio 2020. Durante questo periodo la difficoltà dell’evento Strage sarà calibrata in base al numero di membri presenti nella squadra, così da semplificare il completamento dell'attività anche nei casi in cui qualche giocatore abbandona la partita. Passando invece all'hotfix, tra le modifiche apportate troviamo una maggiore visibilità nei menu social per il matchmaking del raid Strage alla struttura segreta Maliwan.

Ecco altre delle modifiche che verranno introdotte questa notte con la pubblicazione dell'aggiornamento:

Ridotti scudo e corazza delle sfere della morte Maliwan nel raid Strage alla struttura segreta Maliwan

Risolto il problema per cui Terror non lasciava oggetti quando si affrontava nuovamente lo Sventrator 9000

Risolto il problema per cui il loot cadeva attraverso il pavimento nell’arena dello Sventrator 9000

Risolto il problema di blocco dei progressi per cui i nemici non comparivano immediatamente, impedendo di completare l’obiettivo “Uccidi i traditori” della missione “Un cesso di prigione”

Risolto il problema per cui la descrizione dell’abilità “Gioco di luce” di Zane indicava danni bonus inferiori rispetto a quelli effettivamente inflitti

Risolto il problema per cui l’abilità “Estremi rimedi” di Moze non applicava il bonus al danno indicato all’arma di destra di Orso di ferro

Vi ricordiamo al solito che l'hotfix non richiede il download di alcun aggiornamento e, per applicarlo, dovrete semplicemente avviare il gioco con una connessione ad internet attiva.

