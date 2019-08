Borderlands 3: arrivano le Ricompense VIP di FL4K, ecco come riscattarle

Continuano ad aumentare le Ricompense VIP sul sito ufficiale di Borderlands 3, grazie al quale i giocatori possono già iniziare a sbloccare numerosi oggetti per la personalizzazione per i vari protagonisti dello sparatutto.

Questa volta è il turno del cecchino e cacciatore FL4K, il quale mette a disposizione due diverse ricompense: la Testa M1m3tismo, che riprende le fattezze dello Psycho, e la Skin di rappresentanza. Il costo degli oggetti è rispettivamente di 4.000 e 3.000 Punti, i quali possono essere ottenuti in vari modi. Sulle nostre pagine trovate una guida alle Ricompense VIP di Borderlands 3 con tantissimi codici che vi aiuteranno a sbloccare queste e altre ricompense senza troppi problemi.

Nel caso foste a corto di punti, potete approfittare della recente promozione legata al weekend di prova gratuito di Borderlands: Game of the Year. Vi basterà scaricare il gioco e, per ogni giorno nel quale lo avvierete, riceverete ben 1.000 punti fino ad un massimo di 4.000. Va precisato che per ricevere questi punti dovrete aver associato il vostro profilo Steam, PlayStation 4 o Xbox One all’account SHiFT e attendere il prossimo 21 agosto 2019.

Vi ricordiamo che Borderlands 3 arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 13 settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC (in esclusiva sull'Epic Games Store).

Avete già visto il trailer sulle armi COV di Borderlands 3?