Borderlands 3: è arrivato un nuovo codice a tempo per 3 Chiavi d'Oro gratis

Un nuovo fine settimana è alle porte e molti giocatori passeranno il proprio tempo libero in giro per i pianeti di Borderlands 3, approfittando del nuovo raid e dell'aggiunta della difficoltà Mayhem 4. A questo proposito, Gearbox Software ha pubblicato un nuovo codice SHiFT utile ad ottenere ben tre diverse Chiavi d'Oro.

Al solito vi suggeriamo di essere sicuri di aver collegato al vostro account di Borderlands 3 tutti i profili legati alle piattaforme da gioco come PlayStation Network, Xbox Live ed Epic Games Store tramite il pannello delle opzioni presente sul sito ufficiale. Una volta che tutti gli account sono stati correttamente collegati, potete visitare la pagina legata al riscatto dei codici ed inserire la seguente combinazione di numeri e lettere:

C3KTB-3SFSS-R3KSW-HJCB3-FH6CB

Il codice in questione, utile ad ottenere del bottino raro aprendo il forziere sulla Sanctuary III, potrà essere riscattato fino al prossimo lunedì 2 dicembre 2019. Va inoltre precisato che per aggiungere le chiavi all'inventario del vostro Cacciatore della Cripta non basta inserire il codice sul sito, ma c'è anche bisogno di recarsi nella sezione "Posta" del gioco e riscattare manualmente gli oggetti. È inoltre possibile inserire il codice più volte, così da applicarlo ad ogni singola piattaforma in vostro possesso (PS4, PC e Xbox One).