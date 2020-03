Borderlands 3: sono in arrivo l'aumento del level cap, la difficoltà Mayhem 2.0

Mancano ormai solo poche ore al lancio ufficiale di Love, Guns, and Tentacles, la nuova espansione a pagamento di Borderlands 3 con protagonista il vecchio Sir Hammerlock. Sembra però che Gearbox non voglia lasciare indietro i giocatori sprovvisti di Season Pass e ha annunciato una ricca serie di novità gratuite.

Una di queste è l'aumento del level cap, attualmente fissato a 53 e che da domani arriverà a 57, così da sbloccare altri quattro punti abilità utili alla costruzione della build dei Cacciatori della Cripta. Altra novità riguarda l'estensione per Twitch, che permette ora di donare bits ai propri streamer preferiti per attivare dei buff temporanei al personaggio attivo durante la diretta. Anche le difficoltà subiranno qualche modifica grazie all'arrivo della modalità Mayhem 2.0. A differenza del level cap aumentato e della nuova estensione Twitch, la nuova difficoltà farà capolino nel gioco il prossimo mese, quando il looter shooter accoglierà anche l'evento stagionale Revenge of the Cartels. L'evento in questione coinvolgerà Maurice e ci porterà a visitare una nuova location nella quale saranno presenti temibili boss e ricche ricompense.

Vi ricordiamo che l'espansione Love, Guns, and Tentacles arriverà domani, giovedì 26 marzo 2020, e sarà gratis per tutti i possessori del Season Pass o della Super Deluxe Edition. Per pochi giorni potete anche approfittare del nuovo codice SHiFT per sbloccare 5 Chiavi d'Oro in Borderlands 3.

Se avete inoltre acquistato di recente il gioco su Steam, sappiate che è possibile riscattare il pacchetto skin Armi Dorate di Borderlands 3 gratis per un periodo di tempo limitato.