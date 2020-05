Borderlands 3: in arrivo grosse modifiche alla modalità Caos 2.0

Lo scorso 30 aprile 2020 è stato pubblicato un aggiornamento di Borderlands 3 che ha introdotto ufficialmente la modalità Caos 2.0, la quale non è riuscita però a soddisfare tutti i fan causa di alcune problematiche. Per correre ai ripari, Gearbox ha appena annunciato l'arrivo di alcune importanti modifiche che puntano a risolvere questi problemi.

La ristrutturazione della modalità Caos 2.0 avverrà in due diverse fasi. La Fase 1 ridurrà salute e scudo dei nemici ai livelli di difficoltà più alti e punterà a bilanciare l'efficacia delle varie armi, così da sistemare quelle considerare troppo forti o completamente inutili. Nel corso della Fase 2, invece, verranno forniti ai giocatori gli strumenti necessari a creare delle build più efficaci e diverse tra loro, con la possibilità di focalizzarsi sulle abilità più forti del proprio Cacciatore della Cripta. Tra le altre novità in arrivo troviamo anche un sistema che semplifica la fase di rianimazione degli alleati, nuovi modi di spendere l'Eridium e dell'equipaggiamento unico che si ottiene esclusivamente eliminando specifici nemici leggendari. Gli sviluppatori hanno anche promesso ulteriori miglioramenti per la stabilità di gioco, visti i problemi tecnici riscontrati nella modalità Caos 2.0.

In attesa di scoprire quando arriveranno queste novità, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come risolvere l'enigma dei libri di Villa Ultravioletta in Borderlands 3.