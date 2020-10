Borderlands 3: in arrivo la modalità multiplayer Corsa agli Armamenti

Il boss di Gearbox Software, Randy Pitchford, ha svelato la prima delle grandi novità dell'Anno 2 di Borderlands 3, ovvero la modalità multiplayer Corsa agli Armamenti.

Nel corso di un'intervista concessa a GameSpot, il massimo dirigente di Gearbox ha preannunciato l'arrivo di questa modalità e confermato la sua natura standalone, senza cioè alcun legame narrativo e contenutistico con la campagna principale.

Ai microfoni di GameSpot è intervenuto anche il Direttore Creativo di Gearbox, Graeme Timmins, per offrire delle anticipazioni sulla modalità Arms Race e spiegare che "il nostro obiettivo era quello di rendere la 'corsa alle armi' davvero importante nel nostro gioco che già conta un arsenale con milioni di elementi di equipaggiamento. Potrei parlare di questa modalità per ore, ne sono così entusiasta ma non posso aggiungere altro, se non che avrà luogo in un'ambientazione tutta sua e che non sarà una battle royale".

La presentazione ufficiale di Corsa agli Armamenti dovrebbe avvenire entro la fine del mese di ottobre, presumibilmente in coincidenza dell'annuncio del programma di espansioni dell'Anno 2 e, magari, della data di lancio dell'upgrade gratis di Borderlands 3 su PS5 e Xbox Series X, grazie al quale sarà possibile giocare in 4K e a 60fps.