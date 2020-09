Borderlands 3 è in arrivo su Nintendo Switch? Nuovi rumor sul porting

Borderlands 3 sta per arrivare su Nintendo Switch? Al momento non ci sono conferma ma tramite una serie di indizi alcuni insider hanno effettivamente ipotizzato il prossimo debutto dello shooter di Gearbox sulla console della casa di Kyoto.

Il team Fractured Byte sta cercando uno sviluppatore C++ con familiarità su progetti per Nintendo Switch, il candidato lavorerà ad un gioco basato su Unreal Engine. Nei dettagli viene riportato che il titolo in questione sarà uno sparatutto e nel testo si parla apertamente di Borderlands e Borderlands 2 per Switch, citati come titoli per far capire la portata del progetto. La descrizione si chiude con un link all'analisi tecnica di Digital Foundry per Switch.

Secondo molti, il gioco in questione sarebbe Borderlands 3, tra le tante figure che confermano questa teoria troviamo anche lo YouTuber Doctre81, che per primo ha svelat ol'esistenza di The Witcher 3 Wild Hunt per Nintendo Switch. Lo studio Fratured Byte si occupa principalmente di porting e tra le altre cose ha collaborato con 2K Games e Turn Me Up allo sviluppo di Borderlands Legendary Collection per Nintendo Switch.

Potrebbe essere proprio Borderlands 3 il prossimo porting curato dallo studio? E' presto per dirlo, ma chissà che 2K non stia guardando con interesse alla tanto rumoreggiata Nintendo Switch 4K per portare il terzo episodio di Borderlands su questa piattaforma.