Borderlands 3: in arrivo un nuovo video del DLC Moxxi alla conquista dell'Handsome Jackpot

Mancano ormai solo due giorni al debutto ufficiale di Moxxi alla conquista dell'Handsome Jackpot, la prima espansione della campagna di Borderlands 3, e gli sviluppatori hanno annunciato che a breve verrà mostrata una nuova sequenza di gameplay tratta dal DLC.

Se volete scoprire maggiori dettagli sulle novità in arrivo nel looter shooter di Gearbox dovrete quindi sintonizzarvi sul canale Twitch ufficiale di Borderlands domani 18 dicembre 2019 alle ore 17:00, quando verrà trasmesso un nuovo episodio del The Borderlands Show. Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori sui social, si potrà assistere ad un nuovo filmato e verrà pubblicato un nuovo codice SHiFT, probabilmente utile a sbloccare qualche Chiave d'Oro extra con cui accumulare del bottino leggendario sulla Sanctuary III, l'enorme nave che funge da hub.

Nel frattempo è stato anche dato il via ad un simpatico evento durante il quale verranno forniti a tutti i giocatori dei codici per sbloccare gratuitamente contenuti a tema natalizio in Borderlands 3.

Sapevate che nelle ultime ore anche Borderlands 3 è approdato nel negozio ufficiale di Google Stadia? Per le prossime settimane sarà anche possibili acquistare lo sparatutto a prezzo scontato in qualsiasi versione, inclusa la Super Deluxe.