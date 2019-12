Borderlands 3: in arrivo la Patch 5 con tante correzioni e il supporto al prossimo DLC

Gearbox ha annunciato l'arrivo della patch 5 di Borderlands 3 entro la mezzanotte di questa sera, che andrà a risolvere alcuni problemi, aggiungerà un nuovo menù hotfix e soprattutto preparerà l'arrivo del nuovo DLC, Moxxi alla conquista dell'Handsome Jackpot.

Tra i vari bugfix spiccano la risoluzione del problema di spostamento rapido verso la Sanctuary III e quella relativa al grado guardiano. La patch 5 aggiungerà inoltre alcuni distributori automatici a Skywell-27, insieme ad altri contenuti di supporto al prossimo DLC, Moxxi alla conquista dell'Handsome Jackpot, in uscita il 19 dicembre. Infine i nuovi menù hotfix porteranno l'atmosfera natalizia all'interno del gioco. La patch 5 di Borderlands 3 è prevista in uscita entro la mezzanotte su PC, Xbox One e PlayStation 4. Potete trovare la patch note completa dell'aggiornamento a questo link.

Ad una settima dal lancio della prima espansione per Borderlands 3, Gearbox ha reso disponibile un filmato di gameplay con il quale è possibile dare uno sguardo alle fasi iniziali della nuova avventura che vedrà Moxxi alle prese con il furto al casinò di Jack il Bello.