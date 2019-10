Borderlands 3: in arrivo un Raid, il nuovo hotfix potenzia alcune armi Tediore

Sembra proprio che le novità in arrivo per Borderlands 3 siano tutt'altro che finite e, dopo l'evento di Halloween, stanno per approdare nel gioco anche nuove missioni e un hotfix che sistemerà alcune delle problematiche riscontrate negli ultimi giorni dai giocatori.

Per quanto riguarda i nuovi contenuti, parliamo di una sorta di raid che arriverà il prossimo 21 novembre 2019 e sarà ambientato in una struttura segreta Maliwan. Si tratta di una missione molto più complessa rispetto a quanto visto fino ad ora e per completarla vi ci vorranno dai 30 ai 45 minuti. Sebbene l'ideale sia giocarla con degli amici, gli sviluppatori hanno confermato la presenza del matchmaking, così che tutti possano provare questa nuova missione.

Passando invece all'hotfix, in arrivo nel corso di questa notte, questo aumenterà del 50% il danno degli shotgun E-Tech Tediore e apporterà le seguenti correzioni:

Risolto un potenziale blocco dei progressi nella missione "L'odore del sangue"

Risolto un problema che causava il tremolio all'infinito dello schermo per colpa dei formiragni imperatore

Risolto un problema che non rendeva visibile l'attacco con raggio di Rachael la consacrata con tutte le impostazioni

Risolto un problema che causava la comparsa di Troy senza pistola

Corretto un errore del testo di "Sanguinoso raccolto: il ri-sanguinamento"

Potete leggere l'intero changelog sul sito ufficiale. Vi ricordiamo inoltre che l'hotfix non richiede il download di una patch e per godere di tutti i suoi benefici basta semplicemente avviare il gioco con una connessione ad internet attiva.

Avete già seguito la nostra guida per sbloccare gratuitamente tutte le skin di Halloween di Borderlands 3? pare inoltre che nelle ultime ore sia spuntato in rete un crack per Borderlands 3.