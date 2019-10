Borderlands 3: un artwork ci svela il reale aspetto di FL4K

FL4K è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più apprezzati da parte dei giocatori di Borderlands 3 e grazie ad un artwork ufficiale pubblicato dagli sviluppatori sui social è ora possibile scoprire cosa si nasconde sotto i suoi pesanti abiti.

Nonostante sapessimo tutti che il personaggio in grado di evocare in suo aiuto delle pericolose creature fosse un robot, nessuno pensava avesse una struttura così esile. Nascosta sotto il cappotto che contraddistingue questa classe troviamo infatti una creatura robotica piuttosto gracile , la cui forma della testa ricorda per certi versi quella di Zer0, l'agilissimo ninja del secondo capitolo.

Prima di lasciarvi all'immagine, vi ricordiamo che da oggi è iniziata la Rare Spawn Hunt di Borderlands 3, ovvero un particolare evento che permette ai giocatori di ottenere un gran quantitativo di bottino leggendario grazie ad una presenza costante di boss nella mappa di gioco. Per chi non lo sapesse, questo è solo uno degli eventi di Borderlands 3 previsti per le prossime settimane, tra i quali troviamo anche un contenuto a tema Halloween con nemici, armi e costumi unici.

Sapevate che l'ultimo aggiornamento di Borderlands 3 ha potenziato le abilità di FL4K e depotenziato una build di Moze?