Borderlands 3: assente il pre-download su Epic Games Store, conferma Tim Sweeney

Si avvicina sempre più il tanto atteso momento di Borderlands 3, il nuovo capitolo della serie sparatutto che secondo Gearbox Software offrirà un gameplay apprezzabile sia dai fan storici che dai novizi del franchise.

Come ormai saprete da diverso tempo, la versione PC di Borderlands 3 arriverà in esclusiva temporale su Epic Games Store, la piattaforma degli autori di Fortnite che tanto ha fatto discutere dal lancio a causa dell'assenza di diverse funzionalità date solitamente per scontate dagli utenti.

Tra le problematiche che attualmente affliggono lo store, c'è sicuramente la mancanza della possibilità di mettere in pre-download i giochi acquistati e che si apprestano ad essere pubblicati. La feature è ormai divenuta prassi su qualsiasi piattaforma ma, come precisa Tim Sweeney nel cinguettio che vi abbiamo riportato in calce, non sarà implementata in tempo su Epic Store per il lancio di Borderlands 3.

Notizia che potrebbe arrecare non poco dispiacere a chi dispone di una connessione a Internet non particolarmente veloce e a chi avrebbe preferito immergersi in questa nuova avventura sin dalla mezzanotte del 13 settembre 2019, giorno in cui Borderlands 3 farà il suo debutto ufficiale su PC, PlayStation 4 e Xbox One. In attesa di potervi mettere su le mani, potete già costruire la vostra personale build raggiungendo il sito ufficiale del gioco.