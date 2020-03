Borderlands 3: atmosfere lovercraftiane nei primi minuti del DLC Guns, Love and Tentacles

Mancano ancora dieci giorni al lancio di Armi, amore e tentacoli: Il matrimonio di Wainwright e Hammerlock, ovvero la seconda espansione della storia di Borderlands 3, ma Gearbox Software ha ben pensato di fornirci un corposo assaggio pubblicando un video gameplay che mostra i primi 12 minuti di gioco.

La nuova linea narrativa ruoterà attorno a Sir Alistair Hammerlock e Wainwright Jakobs, che stanno per convolare a nozze sul pianeta ghiacciato Xylourgos. I due avventurieri hanno scelto una località che più esotica non si può: le lande innevate sono popolate da bestie incredibilmente coriacee, mentre la spettrale città di Cursehaven è sormontata dalla colossale carcassa di un mostro, che dona all'intera ambientazione un che di lovercraftiano. I primi minuti di gioco ci accompagnano proprio in questa località, permettendoci inoltre di riunirci ad una vecchia conoscenza della serie, Gaige la Mecromante, in compagnia come sempre dell'inseparabile Deathtrap. Nonostante sia ricercata in mezza galassia, si è calata negli inediti panni di wedding planner per organizzare il matrimonio ai due piccioncini. Trovate il filmato di gameplay in cima a questa notizia, buona visione!

Armi, amore e tentacoli: Il matrimonio di Wainwright e Hammerlock sarà disponibile dal 26 marzo e, come Moxxi alla conquista dell'Handsome Jackpot, sarà scaricabile senza alcun costo aggiuntivo dai possessori del Season Pass e della Super Deluxe Edition. Prima i salutarvi, vi ricordiamo che Borderlands 3 è arrivato su Steam, dove è disponibile a prezzo scontato per un periodo limitato.