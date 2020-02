Borderlands 3: primo aumento livello e Caos 2.0 in arrivo

La quinta puntata del Borderlands Show ha visto non solo l'annuncio dell'evento di San Valentino di Borderlands 3 ma anche il reveal di alcune interessanti novità, tra cui il primo aumento di livello e l'evoluzione della modalità Caos.

Borderlands 3 Level Cap

Per il primo aumento del limite di livello, prevediamo di portare il livello massimo dei cacciatori della Cripta da 50 a 53, in concomitanza con il debutto del Giorno del Crepacuore. L'incremento vi permetterà di aggiungere altri tre punti abilità ai vostri personaggi, migliorando le build esistenti o sperimentando con abilità aggiuntive. Per pianificare le build aggiornate dei vostri cacciatori della Cripta, date un'occhiata agli alberi abilità di Amara la sirena, FL4K il domatore, Moze l'artigliera e Zane l'agente! In seguito vi forniremo altre informazioni su altri incrementi del limite di livello, che intendiamo aggiungere gratuitamente al gioco.

Caos 2.0

Con le patch e gli hotfix di Borderlands 3 del 21 novembre abbiamo ampliato la Modalità Caos con il livello Caos 4, ma abbiamo in cantiere per marzo altre modifiche a Caos 2.0. Stiamo ancora calibrando alcuni suoi elementi. Ne parleremo in futuro, in un altro aggiornamento in cui discuteremo a fondo di come Caos 2.0 influenzerà i contenuti di gioco avanzati di Borderlands 3.

Maggiori dettagli sul futuro di Borderlands 3 verranno svelati al PAX East, Gearbox Software ha in programma un panel per il 27 febbraio alle 20:30, ora italiana.