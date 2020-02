Borderlands 3: aumento di livello, modalità Vera Strage e altro con la nuova patch

NElla giornata di ieri, in occasione di San Valentino, Gearbox Studios ha pubblicato un nuovo aggiornamentodi Borderlands 3 che ha ufficialmente dato il via all'evento Giorno del Crepacuore, che rimarrà disponibile fino alle ore 17:59 del 20 febbraio.

Questa, tuttavia, non è stata l'unica novità, dal momento che la patch ha portato con sé anche tante funzionalità richieste dalla community, a cominciare dalla possibilità di attivare e disattivare gli eventi: già disponibile per il Giorno del Crepacuore, questa funzione verrà implementata anche per tutti gli eventi futuri, permettendo ai non interessati di giocare in maniera più lineare. È ora possibile anche saltare i filmati, che li abbiate visti o meno, sia nel gioco in singolo che in multiplayer.

La patch ha inoltre portato il limite di livello a 53, fornendo altri 3 Punti Abilità sbloccabili, e introdotto la modalità Vera Strage a Strage alla struttura segreta Maliwan. Da questa patch in poi ci sarà un modo per riattivare la versione originale della Strage, calibrata per 4 giocatori. Anche le Stragi future metteranno a disposizione entrambe le modalità. Il livello di difficoltà predefinito della Strage si adattava al numero di persone presenti nel gruppo di gioco. Per riportare la difficoltà al livello adatto a 4 giocatori, servitevi del nuovo interruttore a destra della porta che conduce alla Strage.

Adesso è anche possibile disattivare i gradi guardiano individuali o l’intero sistema. All'applicazione della patch, il sistema di grado guardiano viene disabilitato automaticamente, per darvi un'opportunità di esaminare i vostri potenziamenti per scoprire se c’è qualcosa di nuovo. La patch, infine, ha introdotto anche numerosi miglioramenti alla stabilità, riducendo i crash dell'applicazione, migliorato le prestazioni e portato la versione Stadia in pari con le altre. Per il futuro, sono inoltre previste delle modifiche a Chaos 2.0.