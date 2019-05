Borderlands 3 avrà microtransazioni estetiche, versione Xbox One X fino a 60 FPS

Come prevedibile, dopo il reveal gameplay di Borderlands 3 arrivano nuovi dettagli sullo shooter di Gearbox, disponibile dal prossimo 13 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Parlando ai microfoni di Windows Central il producer Chris Brock ha svelato alcuni dettagli sulla versione Xbox One X, rivelando come lo studio sia al lavoro per raggiungere i 60fps su questa piattaforma, sebbene al momento nulla sia stato deciso e con ogni probabilità Gearbox fornirà due tipi di opzioni grafiche sulla console Mid-Gen di Microsoft, una a vantaggio della risoluzione e l'altra incentrata sulle performance, probabilmente 4K/30fps e 1080p/60fps. Su Xbox One e One S il gioco girerà a 30 fps.

Il fondatore di Gearbox Software, Randy Pitchford, ha poi confermato che Borderlands 3 non avrà microtransazioni Pay to Win in grado di influenzare il gameplay, gli acquisti in-app saranno limitati ai soli oggetti cosmetici, maggiori dettagli verranno diffusi durante l'estate.

Per saperne di più vi rimandiamo alla prova di Borderlands 3 effettuata a Los Angeles dal nostro Francesco Fossetti. Siete pronti per scoprire tutto sul nuovo episodio della serie?