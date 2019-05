Borderlands 3 avrà un numero pazzesco di boss fight

Dopo il gameplay reveal di Borderlands 3, continuano ad arrivare succose informazioni sull'attesissimo nuovo capitolo della saga di Gearbox. L'ultima in ordine di tempo riguarda le boss fight, che saranno una parte fondamentale del gioco e saranno presenti in gran quantità.

Ne ha parlato il lead enemy designer Josh Jeffcoat, che ha dichiarato addirittura che c'è un intero dipartimento all'interno del team, per rendere le boss fight più interessanti che mai.

"Abbiamo dovuto disegnare ecosistemi e nemici completamente diversi per ciascun pianeta. Dovevamo creare qualcosa di nuovo, non potevamo semplicemente creare nemici e basta. Riuscire a farcela, peraltro anche in tempo, è stata una sfida difficilissima da superare".

Jeffcoat ha poi continuato parlando proprio della quantità di boss presenti nel gioco: "Il numero è più alto di qualsiasi altro Borderlands, è semplicemente ssurdo. Era così grande che il mo dipartimento ha costruito un altro dipartimento che si focalizzasse solo sui boss. Matt Cox ne era a capo, ed il suo lavoro era appunto solo quello di pensare alle boss fight. Ecco come abbiamo risolto il problema."

Anche Chris Brock, producer del gioco, ha parlato delle novità del gioco e dei diversi metodi di sviluppo utilizzati: "Abbiamo usato Pandora come ambientazione per tre giochi, volevamo fare qualcosa di nuovo e spingere il gioco in un'altra direzione dal punto di vista dell'ambientazione, e quindi andare su nuovi pianeti. Il che significava creare altri disegni, altra flora e fauna ed altro storytelling ambientale. Non può essere tutta roba di Pandora, non avrebbe senso. Costruire tutte queste strutture per i diversi mondi di gioco ha richiesto molto lavoro".

Il terzo capitolo della saga di Gearbox è in arrivo il 13 Settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Sul nostro sito potete trovare tutte le informazioni su Borderlands 3.