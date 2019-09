Borderlands 3: avvistato un Easter Egg dedicato a Game of Thrones!

L'attesissimo nuovo capitolo della serie Borderlands ha finalmente fatto il proprio debutto sul mercato videoludico, portando con sé una serie di simpatici Easter Egg.

L'omaggio al Signore degli Anelli in Borderlands 3 non sembra infatti essere l'unico riferimento ad altre opere presente all'interno del titolo. In particolare, la community videoludica ha avvistato un ulteriore Easter Egg, dedicato, questa volta, al mondo di Game of Thrones! A segnalarne la presenza all'interno di Borderlands 3 è il canale Youtube "Arekkz Gaming", che ha pubblicato un video dedicato alla scoperta.

Al suo interno, il giocatore ci conduce su Eden 6, nelle cui fogne si nasconde l'area "West of Gross". Qui troveremo ad attendervi un'avversaria decisamente inattesa! Sullo schermo farà infatti la sua comparsa la "Mother of Grogans, The Uncorroded, Queen of the Sewer Kingdom". Una volta avvistati, il personaggio non esiterà a scagliarvi contro tre temibili draghi, assolutamente in grado di sputare fuoco! Il riferimento, alquanto palese, è al personaggio di Daenerys Targaryen, interpretata nella serie TV de Il Trono di Spade dall'attrice Emilia Clarke. Vi siete già imbattuti in questo peculiare Easter Egg dedicato al continente di Westeros?



