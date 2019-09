Borderlands 3: i banditi Psycho si danno alla pazza gioia in nuovi trailer live action

Dopo essersi sbizzarriti con la prima serie di finti spot TV di Borderlands 3, quei mattacchioni dei banditi Psycho si travestono da rappresentanti porta a porta di robot aspirapolvere e da rivenditori di auto usate in due esilaranti trailer live action che ci ricordano l'imminente uscita del kolossal FPS di Gearbox.

I nuovi pseudo-spot pubblicitari di Borderlands 3 ci offrono un pizzico della follia narrativa e ludica che sperimenteremo andando a caccia dei Kalypso Twins e dei loro sgherri esplorando liberamente Pandora e gli altri mondi alieni attraverso l'hub di Sanctuary 3, l'astronave da cui si ramificheranno tutte le missioni, le attività secondarie e le sfide free roaming che ci attendono in compagnia dei nuovi Cacciatori della Cripta.

Oltre a questi spassosi filmati che celebrano il ritorno di questa iconica serie sparatutto, in questi lunghi mesi d'attesa per la commercializzazione di Borderlands 3 abbiamo potuto approfondire la conoscenza sugli elementi cardine dell'esperienza di gioco, partendo dai nuovi personaggi e dalle loro abilità per arrivare alla modalità Proving Grounds legata all'endgame.

Prima di lasciarvi ai nuovi trailer live action, vi ricordiamo che Borderlands 3 sarà disponibile a partire dal 13 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Gli autori al seguito di Randy Pitchford hanno già delineato il piano di supporto post-lancio di Borderlands 3 e confermato l'arrivo del loro ambizioso looter shooter su Google Stadia al lancio della nuova piattaforma in game streaming di Big G, previsto qui in Italia per il mese di novembre.