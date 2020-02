Borderlands 3: bilanciamenti e risoluzione di bug con il nuovo hotfix

I ragazzi di Gearbox Software continuano instancabilmente a supportare Borderlands 3, che nelle scorse ore ha ricevuto un nuovo hotfix su PlayStation 4, Xbox One e PC che ha risolto diversi bug e bilanciato dei mini-boss in modalità Caos.

Ecco tutti gli interventi effettuati:

Risolto una possibile falla che permetteva occasionalmente ai giocatori di aprire la cassa rara in Slaughterstar 3000 all’ingresso nella torretta di Orso di ferro;

Risolto un problema per cui le sovrasfere nemiche talvolta non sparavano con i loro laser ottici nelle modalità Vero cacciatore della Cripta e Caos;

Risolto un problema che a volte rendeva visibili le spade provvisorie su Athenas;

Risolto un problema per cui il Creatore a volte lasciava cadere bottino al di fuori della mappa;

Regolato il bilanciamento di Tony Bordel e Petunia in Modalità Caos.

Per applicare l'hotfix non dovete far altro che accedere al menu principale e attendere la comparsa del messaggio "Hotfix applicati". Ricordiamo che la patch di Borderlands 3 del 13 febbraio ha aumentato il limite di livello a 53, ha aggiunto la modalità Vera Strage a Strage alla struttura segreta Maliwan, e ha introdotto la possibilità di saltare i filmati, tra le altre cose. Segnaliamo, infine, che tra le nostre pagine trovate un codice Shift per 10 Chiavi d'Oro.