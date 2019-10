Borderlands 3 Bloody Harvest: come si attiva la speciale quest di Halloween?

Bloody Harvest è il primo evento principale di Borderlands 3, è dedicato ad Halloween, ed è finalmente online con una nuova speciale quest da completare. Ma come si fa per attivarla? Se avete giocato al titolo di Gearbox, vi sarete accorti che sulla Sanctuary 3 è arrivato Maurice.

Parlate col sauro demoniaco, e questi vi chiederà di andare a raccogliere gli Achtoplasmi da alcuni fantasmi sparsi per la galassia. Per completare questa prima parte della missione, è sufficiente dedicare un po' di tempo al gioco, andando in giro a sterminare nemici, come di consueto. Noterete che alcuni sono circondati da un'aura luminosa.

Una volta uccisi, questi nemici rilasceranno uno spirito, un teschio che inizierà a volteggiare sopra di voi, che potrete colpire per ottenere la desiderata sostanza. I teschi sono di diverse variazioni di colore, bianco, rosso e verde, ognuna delle quali produrrà un effetto negativo, come un'esplosione ad esempio, che potrà danneggiarvi, per cui fate attenzione quando li eliminate.

Una volta raccolti i 25 Achtoplasmi, Maurice vi aprirà le porte dell'inferno, dove troverete Captain Haunt, una versione scheletrica e demoniaca di Captain Traunt, uno dei primi boss di Borderlands 3. Per raggiungerlo dovrete sconfiggere una serie di nemici piuttosto coriacei, e anche il boss stesso è abbastanza tosto, per cui dotatevi di alcune buone armi prima di avventurarvi nella quest.

Una volta ucciso, Maurice vi donerà un bel po' di soldi e sbloccherà la seconda parte della missione, alla quale però potrete accedere solo una volta terminato il gioco. Se ancora non avete finito Borderlands 3 però, niente paura: l'evento andrà avanti fino al 5 Dicembre, per cui avete un bel po' di tempo a disposizione per completare tutte le sfide che vi saranno richieste.

