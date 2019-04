Borderlands 3: bonus ingame partecipando al programma Insider della Cripta

Nell'attesa che si faccia l'1 maggio per mostrarci il primo gameplay trailer di Borderlands 3, i vertici di Gearbox Software illustrano nel dettaglio i termini e i bonus previsti per chi parteciperà al programma Insider della Cripta, un'iniziativa promozionale rivolta a tutti i fan di questa iconica serie FPS sci-fi.

Gli Insider della Cripta del VIP Program di Borderlands 3 otterranno punti e ricompense attraverso la semplice iscrizione al programma e compiendo azioni come guardare video, leggere articoli e cercare gli ultimi aggiornamenti su Borderlands tramite i principali social network.

Le ricompense promesseci da Gearbox comprendono degli sfondi per il proprio smartphone e degli oggetti, di gioco e non, che spazieranno dalle chiavi dorate alle personalizzazioni per l'equipaggiamento del proprio Cacciatore della Cripta.

Una volta effettuata l'iscrizione seguendo le indicazioni fornite dagli autori americani sul sito ufficiale di Borderlands, gli Insider della Cripta otterranno un Pacchetto di Benvenuto contenente una MOD Granata di livello Raro, una MOD Scudo Rara e un Ciondolo Arma VIP.

Tutti gli oggetti esclusivi sbloccati dai partecipanti al programma Insider della Cripta potranno essere riscattati al lancio di Borderlands 3, previsto per il 13 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nel frattempo, vi lasciamo al nostro articolo di approfondimento dedicato all'esplosivo ritorno della serie Gearbox e al video diario realizzato dal team di Randy Pitchford per ripercorrere le tappe fondamentali della storia di Borderlands.