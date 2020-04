Borderlands 3: nessun bonus agli sviluppatori nonostante il successo?

Nel corso delle ultime ore Gearbox Software è finita nuovamente nell'occhio del ciclone a causa di un'inchiesta di Jason Schreier, il quale avrebbe fatto emergere un aspetto molto triste dello sviluppo di Borderlands 3.

Stando a quanto dichiarato dal giornalista di Kotaku, il CEO della software house Randy Pitchford avrebbe detto proprio ieri ai propri dipendenti che non avrebbero ricevuto i bonus promessi in caso di successo di Borderlands 3, nonostante il titolo abbia venduto molto bene su PC e console. Gli impiegati dell'azienda riceveranno infatti un extra, ma si tratterebbe di cifre ben al di sotto di quanto pattuito prima della pubblicazione del gioco, avvenuta lo scorso settembre 2019. Sempre secondo Schreier, il salario degli sviluppatori di Gearbox sarebbe molto più basso rispetto a quello di altri team di sviluppo dell'industria videoludica. Questa decisione drastica sarebbe stata presa per utilizzare il denaro ricavato dal terzo capitolo della serie al fine di correre al riparo dei disastri costituiti dal chiacchierato lancio di Alien: Colonial Marines e dal fallimentare Battleborn. Ad aggravare la situazione sarebbero poi stati i grossi costi di sviluppo di Borderlands 3 e il suo passaggio dall'Unreal Engine 3 all'Unreal Engine 4, il quale avrebbe avuto un costo spropositato per l'azienda. In ogni caso pare che la situazione ai tempi di Borderlands 2 fosse ben diversa e, stando alle fonti di Schreier, gli sviluppatori erano riusciti ad ottenere bonus così alti da riuscire ad acquistare una casa.

Interrogata sulla questione, Gearbox ha confermato che il primo bonus per il team di Borderlands 3 è stato già assegnato, sebbene non sia stato fatto alcun riferimento alle cifre. Pare inoltre che il particolare sistema di affidamento delle royalty di Gearbox (che non riguarda esclusivamente il looter shooter ma anche altri progetti) abbia fatto guadagnare ai suoi dipendenti un bonus totale di 100 milioni di dollari in aggiunta al loro stipendio mensile.



Non si tratta della prima volta nella quale Gearbox si rende protagonista di situazioni burrascose e poco più di un anno fa Randy Pitchford è stato accusato di aver rubato 12 milioni di dollari.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sulla faccenda, vi ricordiamo che è disponibile un nuovo bundle Twitch Prime di Borderlands 3 contenente un'arma leggendaria e 3 Chiavi d'Oro.