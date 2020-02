Borderlands 3: a breve la presentazione della seconda espansione

A differenza di altre realtà come Sony, i ragazzi di Gearbox Software si recheranno al PAX East 2020 nonostante le preoccupazioni per l'epidemia di Coronavirus. I fan di Borderlands 3 ne saranno indubbiamente felici, poiché gli sviluppatori di Frisco hanno grandi piani per la fiera statunitense.

Vi consigliamo di non perdervi la diretta del Main Theater Show che si svolgerà dalle 20:30 alle 22:00 di giovedì 27 febbraio, dal momento che Gearbox svelerà la seconda espansione del Season Pass, che seguirà alla già pubblicata Moxxi alla conquista dell'Handsome Jackpot. Lo studio non ha fornito alcuna anticipazione, pertanto dovremo necessariamente attendere la diretta, che andrà in onda sul canale Twitch di Borderlands, per saperne qualcosa. Durante l'evento verranno fornite anche nuove informazioni sui piani in programma per il resto del 2020, incluso qualche assaggio dei contenuti gratuiti in preparazione. I giocatori che si recheranno sul posto, al Main Theater del Boston Convention & Exhibition Center, avranno anche l'opportunità di vincere dei premi.

Borderlands 3, ricordiamo, è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC via Epic Games Store. Nei giorni scorsi è stato fornito un nuovo Codice Shift per 10 Chiavi d'Oro ed è stato pubblicato un hotfix di Borderlands 3 che ha applicato diversi bilanciamenti e risolto dei bug.