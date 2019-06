Borderlands 3: i Cacciatori seminano distruzione nel nuovo trailer dell'E3 2019

Durante la conferenza di Microsoft all'E3 2019, Borderlands 3 è tornato a mostrarsi in un nuovo, e come sempre spettacolare trailer.

Il nuovo filmato, intitolato Noi Siamo il Caos, è introdotto da Lilith, una vecchia conoscenza della serie. Sulle note di Let Me Live / Let Me Die di Des Rocs, presenta uno ad uno i nuovi Cacciatori della Cripta: Moze "The Gunner", FL4K "The Beastmaster", Zane Flynt "The Operative" e Amara "The Siren". Potete ammirarlo in tutto il suo splendore in apertura di notizia, buona visione!

"Il leggendario sparatutto è tornato, con goziliardi di armi e un'avventura oltre i confini del caos! Esplora nuovi mondi e affronta nemici mai visti, da solo o in co-op, nei panni di uno dei quattro cacciatori della Cripta, ognuno dei quali con abilità, specializzazioni e caratteristiche uniche. Sconfiggi mostri pazzeschi, recupera tonnellate di bottino e salva il tuo pianeta da una setta di folli e dai loro spietati leader.!"