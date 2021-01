Borderlands 3: il Caos continua con tre settimane di Mini Eventi

Gearbox annuncia una nuova serie di Mini Eventi di Borderlands 3 in programma fino all'11 febbraio. Gli eventi sono accessibili a tutti coloro che possiedono il contenuto extra Designer's Cut in aggiunta ad una qualsiasi versione di Borderlands 3 per PC o console.

Settimana 1 - Cieli limpidi

Dalle 18:00 del 21 gennaio alle 17:59 del 28 gennaio

Durante il mini-evento Cieli limpidi, tutti i nemici potranno lasciare bottino migliore e il cerchio

dell'Urlagano impiegherà più tempo a ridursi, dandovi più tempo per recuperare bottino ed esplorare.

Settimana 2 - Extrazione

Dalle 18:00 del 28 gennaio alle 17:59 del 4 febbraio

Durante il mini-evento Extrazione, tutte le stazioni di evacuazione avranno slot aggiuntivi, permettendovi di estrarre più bottino! Inoltre, tutti i lanci di rifornimenti avranno più probabilità di lasciare casse DAHL, in cui è più facile trovare equipaggiamento esclusivo di Botte e bottino.

Settimana 3 - Corsa all'equipaggiamento

Dalle 18:00 del 4 febbraio alle alle 17:59 dell'11 febbraio

Durante il mini-evento Corsa all'equipaggiamento, le casse rare avranno più probabilità di comparire in Botte e bottino e le casse verdi DAHL situate nei punti d'interesse principali del Complesso tempestoso avranno più probabilità di contenere equipaggiamento esclusivo di Botte e bottino. State attenti a non ammirare troppo l'equipaggiamento ritrovato, perché l'Uragano si avvicinerà più rapidamente.