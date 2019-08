Borderlands 3: l'ultimo character trailer presenta FL4K, il robot cacciatore

Dopo aver mostrato in azione Amara la Sirena, Gearbox ha pubblicato l'ultimo character trailer di Borderlands 3 dedicato ai personaggi presentando FL4K, un'IA che caccia le sue prede in giro per la galassia con l'immancabile aiuto dei suoi tre fedeli compagni animali.

Come potete vedere nel trailer riportato in cima alla notizia, FL4K si presenta come un robot in grado di domare gli animali e usarli sul campo di battaglia contro gli avversari. È molto abile nell'arte della furtività e nei colpi di precisione, e si presenta come il personaggio perfetto per disorientare i nemici e coglierli di sorpresa.

FL4K è uno dei quattro personaggi che i giocatori di Borderlands 3 avranno modo di utilizzare nel corso dell'avventura. Ricordiamo che Gearbox ha già presentato gli altri tre negli ultimi giorni, pubblicando una serie di character trailer a loro dedicati.

Oltre al video di Amara la Sirena che abbiamo già linkato in apertura, segnaliamo che sulle nostre pagine potete guardare anche i trailer di presentazione di Moze l'Artigliera e dell'agente Zane. A giudicare da quanto mostrato, al momento qual è il vostro personaggio preferito?

Nell'attesa che il nuovo looter shooter di Gearbox faccia il suo debutto il 13 settembre su PS4, Xbox One e PC, per saperne di più sul gioco potete leggere il nostro provato di Borderlands 3.