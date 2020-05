Borderlands 3: altre Chiavi d'Oro gratis con un nuovo codice SHiFT

A poche ore dall'annuncio dell'espansione a tema western di Borderlands 3, ecco che Gearbox Software pubblica un nuovo codice SHiFT che permette a tutti i possessori del gioco di aggiungere ben tre Chiavi d'Oro al proprio inventario.

Ecco di seguito la sequenza di numeri e lettere da inserire sul sito ufficiale del looter shooter:

CB53B-WJTTJ-HJCZC-HBK3T-F3RX5

Il codice in questione resterà valido fino al prossimo 5 giugno 2020 alle ore 9:00 italiane ed è quindi bene utilizzarlo prima della sua scadenza. Come per tutti gli altri codici, vi ricordiamo che se disponete di più piattaforme (PlayStation 4, Xbox One, Steam, Epic Games Store e Google Stadia) e le avete associate tutte all'account SHiFT, allora potete utilizzare più volte il codice e riscattare le ricompense su ognuna di esse. Per aggiungere le chiavi all'inventario bisogna al solito selezionare il menu social nel gioco e, visitando la sezione Posta, si possono riscattare singolarmente le chiavi presenti nell'elenco.

A proposito di contenuti gratis, avete già riscattato il nuovo bundle Twitch Prime di Borderlands 3 contenente una manciata di Chiavi d'Oro e un casco a forma di dado per i Cacciatori della Cripta?