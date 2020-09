Borderlands 3: codice da 10 Chiavi d'Oro gratis per l'anniversario

A pochi giorni dal debutto dell'ultima espansione del primo anno di Borderlands 3, Psycho Krieg e il Fantastico Sconquasso, Gearbox ha deciso di festeggiare l'anniversario del gioco regalando a tutti i propri fan ben 10 Chiavi d'Oro tramite la distribuzione di due Codici SHiFT.

Ecco di seguito la sequenza di numeri e lettere da inserire sul sito ufficiale del looter shooter:

K9CTB-5FTRH-KXWRH-FJBJ3-TKKTJ

C9KTT-HKJ6S-KFWRH-63B3J-ST6JZ

Anche questi codici hanno una scadenza e, come segnalato dallo stesso Randy Pitchford, potrete utilizzarli entro il prossimo sabato 19 settembre 2020. Come sempre, vi invitiamo ad associare tutte le vostre piattaforme (PlayStation 4, Xbox One, Steam, Epic Games Store e Google Stadia) allo stesso account SHiFT, così che possiate riscattare il codice più volte ed ottenere le 10 chiavi su ciascuna di esse. A breve Borderlands 3 arriverà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X tramite un upgrade gratuito per i possessori del gioco sull'attuale generazione di console, quindi vi suggeriamo di iniziare ad accumulare Chiavi d'Oro per quando potrete rivivere l'esperienza a 4K e 60 fotogrammi al secondo.

