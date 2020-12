Borderlands 3: ecco l'ultimo codice per sbloccare 3 chiavi d'oro gratis, anche su PS5

È molto probabile che con l'arrivo di Borderlands 3 anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S grazie ad un upgrade grafico gratuito abbiate ripreso il gioco e stiate giocando le ultime espansioni. Per questo motivo, vi proponiamo l'ultimo codice SHiFT grazie al quale potrete sbloccare in maniera gratuita ben tre Chiavi d'Oro.

Ecco di seguito la sequenza di numeri e lettere da inserire sul sito ufficiale del looter shooter:

5H5JT-WT6FZ-KXWRS-X3TTB-RF9FC

Il boss di Gearbox Software, Randy Pitchford ha pubblicato di recente questo codice e ha confermato ai propri fan che la sua durata è limitata nel tempo: a questo proposito, vi informiamo infatti che avrete tempo solo fino alle ore 17:00 italiane di domani, lunedì 13 dicembre 2020, per aggiungere le Chiavi d'Oro al vostro inventario.

Come per tutti i codici SHiFT, anche quello di oggi funziona in maniera identica a tutti quelli che vi abbiamo dato nelle scorse settimane e chi possiede il gioco su più piattaforme può riscattarlo più volte ed applicare il bonus ad ogni singolo account associato al profilo SHiFT (PlayStation 4, Xbox One, Steam, Epic Games Store e Google Stadia). Se avete approfittato del recente sconto di Borderlands 3 su Google Stadia, sappiate che per associare la piattaforma in streaming del colosso di Mountain View all'account SHiFT dovrete effettuare l'accesso al vostro profilo direttamente dal gioco, così da far apparire il tasto per riscattare le chiavi su Stadia all'interno del sito ufficiale.

Vi ricordiamo al solito che, dopo aver attivato il codice, gli oggetti non saranno subito trasferiti al vostro inventario ma occorrerà aggiungerli uno alla volta allo zaino del vostro Cacciatore della Cripta seguendo questi passaggi, molto semplici: aprite il menu dell'inventario, visitate la sezione dedicata alla posta e scorrete in fondo all'elenco per trovare la voce delle Chiavi d'Oro. A questo punto è possibile aggiungere il quantitativo desiderato di chiavi all'inventario del personaggio semplicemente cliccandoci sopra. Per poter invece utilizzare le chiavi dovete recarvi sulla Sanctuary III, all'interno della quale troverete un grosso forziere che può essere aperto utilizzando uno di questi preziosi oggetti.

Sapevate che ancora per pochi giorni è possibile acquistare Borderlands 3 con tanto di Season Pass 1 e Season Pass 2 su Google Stadia a meno di un euro?