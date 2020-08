Borderlands 3: ecco il Codice SHiFT da 3 Chiavi d'Oro gratis del 22 agosto

A poche ore dalla pubblicazione del teaser trailer dell'espansione di Borderlands 3 con protagonista Krieg, il vecchio personaggio giocabile del secondo capitolo, ecco che Gearbox Software torna a donare ai propri fan altri Codici SHiFT da tre Chiavi d'Oro.

Ecco di seguito la sequenza di numeri e lettere da inserire sul sito ufficiale del looter shooter:

5HWJT-K3TFZ-WFCFS-R3J3J-5TCCB

Come quasi tutti i precedenti codici pubblicati dal team di sviluppo, questo Codice SHiFT sarà valido solo per un periodo di tempo limitato e dalle informazioni diffuse dal team di sviluppo pare che la scadenza sia fissata alle ore 17:00 italiane del prossimo 24 agosto 2020. Anche in questo caso vi invitiamo ad associare tutte le vostre piattaforme (PlayStation 4, Xbox One, Steam, Epic Games Store e Google Stadia) allo stesso account SHiFT, così da riscattare il codice più volte ed ottenere le tre chiavi su ciascuna di esse. Va precisato al solito che l'inserimento del codice non basta per utilizzarle questi oggetti, dal momento che ogni chiave va aggiunta manualmente all'inventario tramite il menu della posta, quello in cui si può accedere all'elenco completo di tutte le ricompense.