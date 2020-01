Borderlands 3: ecco un altro codice SHiFT a tempo per ottenere gratis 3 Chiavi d'Oro

Con il particolare evento dedicato all'Assalto alla Base Segreta Maliwan in arrivo su Borderlands 3 potreste aver bisogno di qualche arma aggiuntiva, quindi non perdetevi per nessuna ragione al mondo il nuovo Codice SHiFT utile ad ottenere ben tre Chiavi d'Oro aggiuntive.

Il metodo per riscattare il codice è sempre lo stesso, ovvero visitando il sito ufficiale ed effettuando il login con il vostro profilo SHiFT, assicurandovi prima di aver collegato gli account delle piattaforme in vostro possesso (PlayStation 4, Xbox One, Steam, Epic Games Store e Google Stadia) a quello del gioco.

Ecco di seguito il codice da inserire:

WBC3T-5JH99-XTWZ5-9BKB3-BT63Z

Questo codice sarà valido fino al prossimo 20 gennaio 2020 ed avrete quindi solo pochi giorni per poter beneficiare dei suoi vantaggi. Vi ricordiamo inoltre che è possibile anche questa volta aggiungere più volte lo stesso codice, così da applicare il bonus delle 3 Chiavi d'Oro a tutte le piattaforme associate al vostro account SHiFT.

Va infine precisato che le chiavi non verranno automaticamente aggiunte al vostro inventario e, per far ciò, dovrete recarvi nel menu social, visitare la scheda dedicata alla posta e cliccare sull'ultima voce dell'elenco.