Borderlands 3, Codici SHiFT: ecco come ottenere gratis 3 Chiavi d'Oro

In Borderlands 3 non si finisce mai di accumulare loot e, se non ne avete ancora abbastanza, abbiamo per voi un altro Codice SHiFT che vi permette di sbloccare senza costi aggiuntivi tre Chiavi d'Oro, così da aprire il grosso forziere sulla Sanctuary III altrettante volte.

Ecco di seguito la sequenza di numeri e lettere da inserire sul sito ufficiale del looter shooter:

WZCTJ-KZZCH-KXCF9-RT3TJ-6WWK9

Come al solito, il codice è valido solo per un periodo di tempo limitato e dalla informazioni diffuse dal team di sviluppo pare che la scadenza di questo Codice SHiFT sia fissata al prossimo 27 luglio 2020. Avete quindi solo pochi giorni per procedere al riscatto di questo codice, che in maniera simile a tutti gli altri può essere inserito più volte sul sito ufficiale per associale le chiavi ad ogni singola piattaforma legata all'account SHiFT (PlayStation 4, Xbox One, Steam, Epic Games Store e Google Stadia). Va precisato al solito che l'inserimento del codice non basta per poterle utilizzarle in game, dal momento che ogni chiave va aggiunta manualmente all'inventario tramite il menu della posta, che contiene l'elenco di tutte le ricompense.

Sapevate che a breve inizieranno i festeggiamenti per l'anniversario di Borderlands 3, i quali prevedono numerosi mini-eventi.