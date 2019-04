Borderlands 3 Diamond Loot Chest Collector's Edition: uno sguardo ai contenuti

Mentre tutti aspettano impazienti la data d'uscita di Borderlands 3, che sarà annunciata nella giornata di oggi da Gearbox, nelle scorse ore a contribuire all'innalzamento dell'hype per il terzo attesissimo capitolo della saga, sono emersi alcuni interessanti leak.

Oltre ad essere trapelata la potenzialmente fighissima copertina del gioco, è stata svelata anche l'esistenza di una collector's edition di Borderlands 3 particolarmente ricca (oltre che dal nome particolarmente lungo).

Si tratta della Diamond Loot Chest Collector's Edition di Borderlands 3, che conterrà, alcune chicche che i fan della saga non vorranno lasciarsi sfuggire. Innanzitutto la collection sarà inclusa in una replica di una Diamond Loot Chest, una delle casse con le armi che è possibile trovare all'interno del gioco. Si parla poi di un modello di Sanctuary 3, che dovrebbe essere la nostra base operativa. Spazio anche agli artwork, con 10 figurine dei personaggi e 5 litografie sempre relative ai protagonisti del gioco. Presenti inoltre 4 portachiavi a forma di chiave della cripta, una mappa della galassia in tessuto, gli skin pack delle armi d'oro e soprattutto diversi contenuti bonus deluxe ottenibili nel gioco, ed il Season Pass. Il gioco sarà contenuto in una custodia steelbox. Gioco non incluso.

Insomma, un'edizione ricchissima che speriamo venga confermata al più presto. Voi che ne pensate? Avete già il ditino sul tasto "preorder"?