Borderlands 3: come abilitare il crossplay tra Steam ed Epic Games Store

A pochi giorni dal lancio della versione Steam di Borderlands 3, Gearbox Software ha diffuso tutti i dettagli in merito alla possibilità di abilitare il crossplay tra chi gioca sulla piattaforma Valve e chi ha acquistato la propria copia dello sparatutto su Epic Games Store.

Iniziamo con un paio di precisazioni: il crossplay arriverà al lancio della versione Steam del gioco il prossimo venerdì 13 marzo 2020 (gli utenti Epic Games Store dovranno scaricare un aggiornamento gratuito) e non sarà obbligatorio abilitarlo, dal momento che verrà aggiunta una relativa voce alle impostazioni di gioco in maniera simile a quanto visto di recente in Call of Duty: Modern Warfare. Nello specifico, potete disabilitare questa funzionalità dal menu Opzioni, entrando nella sezione Generale del menu "Rete e social".

Che decidiate o meno di giocare con chi è attivo sull'altra piattaforma, è obbligatorio attivare il matchmaking SHiFT: una sorta di infrastruttura comune ai due client di gioco creata dagli sviluppatori e attraverso la quale i giocatori possono invitarsi. Al primo avvio del gioco su Steam e su Epic Games Store (dopo l'aggiornamento di venerdì 13 marzo), vi verrà chiesto di scegliere un nickname da utilizzare per il crossplay che rispetti le seguenti regole:

L'ID deve essere unico e non utilizzato da nessun altro giocatore di Borderlands 3

La lunghezza massima è di 16 caratteri, quella minima di 3

Il primo carattere deve essere una lettera (minuscola o maiuscola) e il resto dell'ID può contenere solo lettere, numeri, trattini (sia bassi che alti) e punti non consecutivi

Nel caso in cui doveste cambiare idea, sappiate che è possibile modificare il proprio nickname sia dalle impostazioni di gioco (tramite i menu social) sia visitando la pagina del proprio account SHiFT.