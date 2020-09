Borderlands 3: come accedere al DLC Psycho Krieg e il Fantastico Sconquasso

Siete in possesso del Season Pass di Borderlands 3 e volete accedere alla prima missione della nuova espansione intitolata Psycho Krieg e il Fantastico Sconquasso? Scopriamo insieme come fare per dare il via alla bizzarra serie di quest ambientata nella mente dello Psycho.

Il primo requisito per poter dare il via al contenuto aggiuntivo è l'aver portato a termine le prime fasi di gioco e avere accesso alla Sanctuary III, l'enorme nave spaziale che funge da hub di gioco. Se potete salire a bordo della nave, allora non dovete far altro che visitare il laboratorio di Tannis, la folle scienziata e ricercatrice, e cercare la maschera di uno Psycho con sopra un punto esclamativo giallo: interagite con l'oggetto e la quest ambientata a Cripthalla avrà inizio.

Va precisato che questo è l'ultimo DLC del Season Pass del primo anno di Borderlands 3 e può essere giocato anche da chi decide di procedere all'acquisto del singolo contenuto e non dell'intero pacchetto. Sulle nostre pagine potete trovare qualche dettaglio aggiuntivo su nemici ed ambientazioni dell'espansione di Borderlands 3 Psycho Krieg e il Fantastico Sconquasso.

