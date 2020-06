Borderlands 3: come avviare il raid Strage alla Breccia del Guardiano

Con l'ultimo aggiornamento di Borderlands 3 è stato aggiunto gratuitamente per tutti i possessori dell'edizione standard del gioco il raid denominato Strage alla Breccia del Guardiano. Scopriamo insieme come fare per accedervi e iniziare ad ottenere le sue ricompense esclusive.

L'unico requisito necessario ad accedere alla Strage alla Breccia del Guardiano consiste nell'aver completato la campagna principale. Trattandosi però di una missione molto complessa e ricca di nemici duri da abbattere, potrebbe essere una buona idea arrivare al livello massimo e portare nel raid delle armi molto forti, così da non temere nessun avversario. Per dare il via alla missione bisogna andare sulla Sanctuary III ed entrare nel laboratorio di Patricia Tannis, che vi inviterà a dare un'occhiata al cristallo situato nei pressi del distributore: interagire con l'oggetto per accettare la quest legata al raid. A questo punto non dovete far altro che recarvi al punto di comando, selezionare come destinazione Minos Prime e scendere dall'enorme nave per fare visita al pianeta. Qui dovrete superare una piccola fase platform fino al raggiungimento di un grosso cristallo, interagite con esso e partirà il conto alla rovescia per l'inizio dell'attività.

Vi ricordiamo che a breve arriverà anche il nuovo DLC a pagamento di Borderlands 3 intitolato Taglia di Sangue Per un Pugno di Redenzione.