Borderlands 3: come se la cava su PS5 e Xbox Series X/S? DF analizza l'update nextgen

Dopo aver compiuto delle analisi sull'update 1.0.4 di AC Valhalla su PS5 e Xbox Series X/S, i ragazzi di Digital Foundry hanno posto sotto la propria lente d'ingrandimento la versione nextgen di Borderlands 3 per scoprire come se la cava il looter shooter di Gearbox su console di ultima generazione.

Il nuovo raffronto compiuto dall'ormai celebre collettivo di giornalisti "tecnoludici" offre molti spunti di riflessione sul lavoro svolto dal team diretto da Randy Pitchford per sfruttare la superiore potenza computazionale delle ultime piattaforme targate Sony e Microsoft.

Partendo dai test sulla modalità Risoluzione (4K e 60fps), DF sottolinea come le performance di PlayStation 5 e Xbox Series X si equivalgano praticamente in ogni ambito, garantendo un'esperienza di gioco saldamente ancorata sui 60 frame al secondo con cali in corrispondenza delle scene più frenetiche che, comunque, non fanno quasi mai scendere il titolo sotto la soglia dei 50 fotogrammi al secondo. Sotto il profilo squisitamente visivo, la versione PS5 sembra ereditare la maggiore cura riposta da Gearbox sulla trasposizione PS4 PRO: sulla console nextgen di Sony, infatti, permane il leggero vantaggio rispetto a Xbox One X (e Series X) sulla qualità delle ombre e sulla densità della vegetazione, con tempi di caricamento ridotti di un paio di secondi rispetto alle controparti verdecrociate.

In modalità Performance (1080p e 120fps), invece, il vantaggio prestazionale di PS5 su Xbox Series X in Borderlands 3 con update nextgen viene azzerato e si assiste a un vero e proprio ribaltamento in favore della macchina Microsoft, merito del supporto al VRR e di una frequenza di aggiornamento delle immagini a schermo tra i 5 e 15fps superiore in media rispetto alla console Sony. Digital Foundry loda infine l'impegno profuso da Gearbox sulla versione Xbox Series S del kolossal sparatutto, con l'adozione di una risoluzione dinamica (con valore massimo di 1440p) e un'esperienza di gioco a 60fps del tutto rapportabile a quella offerta su Series X (tenendo sempre conto del mancato supporto ai 4K e ai 120fps).