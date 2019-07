Borderlands 3: ecco come funzionerà l'Estensione su Twitch per ricevere loot gratis

Nel corso del GuardianCon, gli autori di Gearbox non hanno solamente presentato la funzione di Ping di Borderlands 3 e la nuova modalità Duello ma hanno anche illustrato nel dettaglio il sistema dell'Estensione ECHOcast su Twitch con cui ottenere armi e oggetti gratis nel gioco.

Mostrata per la prima volta a maggio, la seconda versione di ECHOcast include il supporto per dispositivi mobile e consente agli iscritti al canale di streaming videoludico più famoso del mondo di ottenere gratis del bottino ingame attraverso la partecipazione a eventi che si attiveranno, appunto, solo partecipando o assistento a una diretta su Twitch dedicata a Borderlands 3.

Una di queste funzionalità aggiuntive dell'estensione ECHOcast avrà a che fare con la bella Moxxi e con la possibilità, per i fan della serie, di spendere Bit di Twitch per acquistare cocktail da servire digitalmente ai personaggi del gioco: in questo modo, starà agli spettatori decidere gli ingredienti dei cocktail e, quindi, gli effetti positivi e negativi da infliggere ai Cacciatori della Cripta.

Grazie al nuovo evento Badass Viewer, inoltre, potremo generare un nemico particolarmente difficile e assistere al combattimento dello streamer con questa spaventosa creatura che, oltretutto, avrà il nome di colui che la schiererà in battaglia e assumerà un atteggiamento basato su un pratico voto. Gli autori di Gearbox prevedono poi di creare nuovi eventi a tempo e integrare delle funzionalità aggiuntive con cui rendere ancora più divertente la condivisione dell'esperienza di gioco su Twitch da parte degli streamer, alimentando così l'interesse della community grazie anche alla possibilità di ricevere loot raro ed equipaggiamenti speciali.

La nuova versione dell'estensione Twitch di ECHOcast debutterà al lancio di Borderlands 3, previsto per il sempre più prossimo 13 settembre su PC, PS4 e Xbox One.