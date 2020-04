Borderlands 3, come funzionerà la modalità Caos 2.0? Ce lo spiega Gearbox

Il 23 aprile Gearbox Software aggiungerà la modalità Caos 2.0 a Borderlands 3, che permetterà ai giocatori avanzati di farsi strada lungo 10 livelli Caos di difficoltà crescente per mettere le mani su alcuni degli oggetti leggendari più potenti del gioco.

Rispetto alla standard, Caos 2.0 è studiata per offrire una sfida più varia, duratura e appagante. Innanzitutto, per attivarla non sarà più necessario recarsi a Sanctuary III o modificare il livello Caos: l'opzione sarà accessibile in qualsiasi momento tramite una nuova scheda del menu del dispositivo ECHO. Nelle partite multiplayer il livello Caos sarà determinato dall'host. Il matchmaking multiplayer abbinerà automaticamente, quando possibile, i giocatori del medesimo livello.

Ci saranno oltre 25 nuovi modificatori applicabili, suddivisi in difficoltà facile, media, difficile e molto difficile. I modificatori facili sono generalmente utili, come ad esempio Carica dirompente, che aumenta i danni delle armi ma ne incrementa anche rinculo e dispersione, o Cervello galattico, che ingrandisce le teste dei nemici facilitando i colpi critici. Le cose si complicano dai modificatori medi in poi. Ad esempio, Il pavimento è lava "incoraggia" i giocatori a muoversi costantemente formando pozze di lava nociva ai loro piedi quando restano fermi, mentre il modificatore difficile Ranger drone genera droni curativi che aiutano i nemici.

I modificatori vengono selezionati casualmente, ma il loro numero e la difficoltà sono sempre gli stessi per ogni livello Caos, come visibile nella tabella in basso. La qualità delle armi lasciate dai nemici migliora avanzando nei livelli Caos. Ad esempio, una SMG Cutsman trovata nel livello Caos 2 sarà più potente della sua variante del livello Caos 1. Dal livello Caos 6 in poi, alcuni boss forniranno otto nuove armi leggendarie, tra cui il fucile da cecchino automatico leggendario Sand Hawk, che spara nove proiettili che si muovono come le ali di un falco.

Caos 2.0, ricordiamo, debutterà giovedì 23 aprile. Fino ad allora, potrete partecipare a due mini-eventi di Borderlands 3, ovvero Strage furiosa di Mr. Torgue e Pioggia di soldi.