Borderlands 3: come migliorare il framerate su PS4, Xbox One e PC

Il comparto tecnico di Borderlands 3 non fa certo gridare al miracolo e l'ottimizzazione lascia parecchio a desiderare sia su PC che su console, dove sono in moltissimi a lamentare problemi più o meno evidenti al framerate. Cerchiamo quindi di migliorare la situazione tramite l'utilizzo di alcune impostazioni di gioco.

Prima di procedere con i nostri consigli, va precisato che queste opzioni sembrano non funzionare per tutti e, cosa ancor più importante, non stravolgeranno le performance del gioco limitandosi solo a renderlo più stabile. Stando alle testimonianze sul web, a beneficiare principalmente di questi consigli sono gli utenti PlayStation 4 e quelli PC, anche se non mancano commenti di possessori del gioco su Xbox One che affermando di averne tratto vantaggio.

Le impostazioni da modificare riguardano esclusivamente il lato social del gioco, il quale sembra influire negativamente sulle prestazioni. Il primo passo da compiere è quello di entrare nel menu Opzioni e poi selezionare la voce "Rete e social". A questo punto dovrete fare in modo da applicare le seguenti impostazioni:

Privacy Gruppo: Solo locale

Solo locale Frequenza notifiche social: Disattiva

Ovviamente se avete intenzione di giocare online con un amico dovrete necessariamente modificare la privacy del gruppo in "Solo su invito" e potrete godere solo dei miglioramenti ricevuti dall'eliminazione delle notifiche social.

Fateci sapere nei commenti su quale piattaforma state giocando e se tale configurazione ha migliorato il framerate nella vostra partita.

