Borderlands 3: come ottenere altre 3 Chiavi d'Oro gratis su PS4, Xbox One, Steam ed EGS

Se state giocando a Borderlands 3 in questi giorni di quarantena e avete bisogno di un po' di armi e scudi extra, ecco per voi un nuovo codice SHiFT utile ad ottenere ben 3 Chiavi d'Oro.

Ecco di seguito la combinazioni di numeri e lettere da utilizzare sul sito ufficiale del looter shooter:

C3CJ3-TRSZC-FHXX9-WRTTT-CJ56H

Proprio come gli ultimi codici proposti dagli sviluppatori, anche questo non sembra avere una data di scadenza ed è possibile utilizzarlo in qualsiasi momento. Anche in questo caso, come per gli altri codici SHiFT di Borderlands 3 pubblicati sul nostro sito, è possibile utilizzare più volte il codice per aggiungere le Chiavi d'Oro sulle varie piattaforme associate al vostro account SHiFT (PlayStation 4, Xbox One, Steam, Epic Games Store e Google Stadia).

Per ottenere altre Chiavi d'Oro potete inoltre approfittare dell'offerta Twitch Prime di Borderlands 3, la quale permette di ottenere in pochi istanti 3 Chiavi d'Oro e una skin per il dispositivo ECHO. Se giocate su PC e avete amici che giocano su un client diverso dal vostro, vi suggeriamo inoltre di dare uno sguardo alla nostra guida su come abilitare il crossplay tra Steam ed Epic Games Store per Borderlands 3.