Borderlands 3: ecco come ottenere il fucile leggendario Conference Call

La presentazione di Borderlands 3 parlava di un "goziliardo" di armi, e in effetti le bocche da fuoco presenti nel gioco di Gearbox sono praticamente infinite, ma come ovvio che sia ce ne sono alcune che sono decisamente più appetibili e potenti di altre.

Alcune sono ad esempio dei veri e propri omaggi alla cultura pop, come il fucile dedicato a Rick & Morty, o l'arma che cita One Punch Man. Qui vi parliamo invece di uno shotgun, chiamato Conference Call, che è davvero uno dei fucili più validi ed ambiti del gioco, ed è anche relativamente facile da ottenere, come ci accingiamo a spiegarvi.

Si tratta di un'arma Hyperion, quindi è dotata di scudo protettivo, ed ha anche una buona velocità di ricarica, che invece generalmente è uno dei punti deboli di questo tipo di fucile. Inoltre ha la capacità di assorbire proiettili, evitando dunque di lasciarvi a secco in battaglia, altra caratteristica da non sottovalutare.

Ma come ottenerla dunque? In pratica bisogna farmare uno dei boss, Katagawa Jr. su Promethea.

Recatevi al checkpoint all'ingresso dell'ufficio di Rhys per attivrlo, ed entrate poi nella boss battle di Katagawa Jr e sconfiggetelo. Se avete ottenuto il fucile, yay! Collaudatela subito facendo saltare la testa di qualche tamarro!

Se invece il boss non ha droppato la tanto bramata ricompensa, ricaricate il gioco e ri-sconfiggete il boss, ripetendo questi ultimi passaggi qualora foste particolarmente sfortunati da non aver ricevuto ancora il fucile.

Facile, no?

