Borderlands 3: come ottenere gratis il Pacchetto Primo Utilizzatore con 5 Chiavi d'Oro

Borderlands 3 è finalmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC e, oltre ai fiumi di loot che si possono raccogliere completando quest ed eliminando nemici, c'è anche la possibilità di ottenere qualche oggetto extra attraverso il sito ufficiale.

Uno di questi contenuti prende il nome di Pacchetto Primo Utilizzatore ed è dedicato a tutti i fan che hanno iniziato a giocare nei giorni immediatamente successivi all'uscita. Requisito fondamentale per poter riscattare questo contenuto esclusivo è quello di aver effettuato l'accesso al sito ufficiale di Borderlands 3 con il proprio account SHiFT e aver collegato il profilo Epic Games Store, Xbox Live o PlayStation Network in base alla piattaforma sulla quale giocherete il titolo. A questo punto non vi resta altro da fare che avviare il gioco per la prima volta ed effettuare l'accesso al sito entro 14 giorni dall'uscita, ovvero prima del 27 settembre 2019.

Se avete effettuato tutti questi passaggi correttamente vi ritroverete il DLC in questione nella posta in arrivo. Per accedere alla posta non dovete far altro che entrare nel menu con il tasto Start, selezionare la voce Social e poi raggiungere la sezione Posta (l'ultima a destra, contrassegnata dall'icona di una piccola lettera). Nell'elenco dovreste trovare il "Pacchetto FDC VIP", premete il tasto X su PlayStation 4 (A su Xbox One) e verranno aggiunti al vostro inventario i seguenti oggetti:

5 Chiavi d'Oro

l'arma Inespensuv Shredda FDC

skin ECHO VIP ufficiale

Va inoltre precisato che il procedimento per aggiungere al proprio profilo tutti i contenuti sbloccati tramite i Codici VIP di Borderlands 3, incluse le 3 Chiavi d'Oro, è esattamente lo stesso.