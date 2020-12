Borderlands 3: come ottenere gratis la pistola leggendaria della Atlas

In occasione delle festività natalizie, Gearbox ha deciso di fornire a tutti i giocatori di Borderlands 3 un nuovo Codice SHiFT che non sbloccherà delle Chiavi d'Oro ma una pistola leggendaria dell'Atlas.

Ecco di seguito la sequenza di numeri e lettere da inserire sul sito ufficiale del looter shooter:

WS5JB-JBRRS-KFWF9-6B3JB-T66J5

Il team di sviluppo ha pubblicato di questo codice sui canali social ufficiali del gioco accompagnandolo ad un breve trailer e ha confermato ai propri fan che la sua durata sarà limitata nel tempo: a questo proposito, vi informiamo infatti che avrete tempo solo fino alle ore 17:00 italiane del prossimo 31 dicembre 2020 per aggiungere l'arma al vostro arsenale. Il funzionamento di questo codice è pressoché identico a quello di tutti gli altri e, di conseguenza, potete attivarlo sul sito ufficiale tante volte quante sono le piattaforme collegate al vostro profilo SHiFT (PlayStation 4, Xbox One, Steam, Epic Games Store e Google Stadia). Se avete di recente acquistato Borderlands 3 su Google Stadia approfittando del forte sconto dell'edizione Ultimate, vi ricordiamo che il collegamento all'account SHiFT va effettuato avviando il gioco sulla piattaforma di gaming in streaming ed inserendo le credenziali del proprio profilo direttamente nel gioco. Così facendo il pulsante per riscattare le ricompense su Stadia si aggiungerà a quelli delle altre piattaforme.

Vi ricordiamo al solito che, dopo aver riscattato il codice, l'arma non finirà direttamente nello zaino del vostro Cacciatore della Cripta ma andranno effettuati alcuni semplici passaggi per impugnarla: aprite il menu dell'inventario, visitate la sezione dedicata alla posta e scorrete l'elenco fino a trovare l'arma.

Avete già letto il nostro approfondimento sulle Stragi di Borderlands 3?