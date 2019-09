Borderlands 3: come ottenere Infinity Pistol, la pistola con munizioni infinite

Borderlands 3 ha visto il ritorno della Infinity Pistol, la leggendaria pistola con le munizioni infinite già comparsa nel precedente capitolo della serie. In questa mini-guida vi spieghiamo tutto quello che c'è da sapere per ottenerla nel gioco.

Come è facile intuire, il punto di forza di questa pistola consiste nel fatto che possiede munizioni infinite. Questo significa che potrete sparare raffiche di proiettili in continuazione, senza mai togliere il dito dal grilletto. Un'arma che vi tornerà estremamente utili per sfoltire le orde di nemici, soprattutto quando vi troverete in netta inferiorità numerica.

Purtroppo, non esiste un metodo garantito per ottenere la Infinity Pistol, dato che la dropperete in modo casuale. Tuttavia, è possibile aumentare le chance di trovarla seguendo alcuni accorgimenti. Vediamo come fare.

Come ottenere la Infinity Pistol in Borderlands 3

Ci sono diversi punti favorevoli in cui farmare le armi leggendarie, ma nessuno di essi vi garantirà il drop della Infinity Pistol. Quindi, a meno che non siate particolarmente fortunati, è improbabile che otterrete questa pistola prima di avvicinarvi alle fasi conclusive del gioco, o fino a quando non sbloccherete il livello di difficoltà Caos, il quale aumenterà il drop rate delle armi leggendarie.

Se volete provare a farmare la Infinity Pistol, vi consigliamo di andare nella Tenuta di Jakob su Eden-6. Da queste parti troverete un nemico avvolto da un'aura viola, che una volta eliminato lascerà cadere il bottino a terra. Al suo interno troverete delle armi leggendarie, con la possibilità che al suo interno sia contenuta proprio la Infinity Pistol. Se così non dovesse essere, potrete sempre ripetere la procedura fino a quando non la trovate. Stando alla segnalazione di alcuni giocatori, inoltre, sconfiggendo i boss finali esiste una buona chance di trovare la pistola in questione.

Parlando delle armi migliori del gioco, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come ottenere il fucile Conference Call. Se invece avete bisogno di altri consigli per il nuovo looter shooter di Gearbox, non dimenticate di consultare la nostra guida strategica di Borderlands 3.